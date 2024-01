Começa em Nova York julgamento por assassinato do rapper Jam Master Jay do Run-DMC

AFPi AFP https://istoe.com.br/autor/afp/ 22/01/2024 - 16:43 Para compartilhar:

Duas décadas depois do assassinato de Jam Master Jay, começa nesta segunda-feira (22) o processo contra dois supostos homicidas do famoso DJ do grupo americano Run-DMC, que deixou uma marca indelével no rap.

A primeira etapa, a seleção do júri, começa nesta segunda, mas as alegações iniciais terão início em 29 de janeiro.

Depois de duas décadas sem que o crime tivesse uma solução, a Promotoria indiciou, em agosto de 2022, Ronald Washington, hoje com 59 anos, e Karl Jordan Jr., de 40, suposto autor do disparo na cabeça que, em 30 de outubro de 2002, causou a morte de Jason “Jay” Mizell em seu estúdio no distrito do Queens. O músico tinha então 37 anos e era pai de três filhos.

Em maio de 2023, o poder público também indiciou um terceiro acusado, Jay Bryant, agora com 50 anos e que será processado em outra ação paralela, segundo um porta-voz da corte.

Tanto Washington quanto Jordan, que tinha 18 anos no momento do suposto crime, são acusados de homicídio em contexto com o tráfico de drogas e assassinato com arma de fogo, por isso poderiam ser condenados à pena capital.

Jordan também enfrenta várias acusações adicionais de tráfico de drogas. Os três acusados procediam de Hollis, Queens, distrito nova-iorquino de onde surgiu o Run-DMC.

Segundo documentos judiciais, o motivo do assassinato do rapper estava relacionado com a aquisição de cocaína por parte de Mizell, para distribui-la em Maryland através do grupo do qual faziam parte Washington e Jordan.

Uma disputa interna levou Mizell a retirar Washington do trato, o que, segundo os promotores, levou a seu assassinato.

O homicídio teve grande repercussão devido ao sucesso internacional do Run-DMC, um grupo de hip hop surgido no começo dos anos 1980 e conhecido por sucessos como “It’s Tricky”, “Christmas In Hollis”, “Can You Rock It Like This”, “My Adidas” e “Walk this Way”.

O trio protestava regularmente contra a violenta cultura de gangues, que, no início dos anos 1990, se associou cada vez mais ao rap.

Ao longo dos anos, os investigadores exploraram uma série de possíveis motivações, entre eles que o tiroteio fatal foi consequência de rancor em relação a 50 Cent, outro rapper nascido no Queens e protegido de Jam Master Jay. Mais tarde, essa hipótese foi descartada.

A morte de Jam Master Jay aconteceu após uma onda de assassinatos que causaram comoção na comunidade do rap na década de 1990, entre eles os dos superastros do gênero Tupac Shakur e The Notorious B.I.G.

