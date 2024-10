Nunes e Boulos participam de debate do 2º turno de SP de Estadão e Record na noite deste sábado

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 19/10/2024 - 21:20 Para compartilhar:

Começou no período da noite deste sábado, 19, o debate promovido pelo Estadão e pela TV Record entre os candidatos que disputam o segundo turno da eleição para a Prefeitura de São Paulo. O atual prefeito que tenta a reeleição, Ricardo Nunes (MDB), obteve 29,48% dos votos válidos no dia 6 de outubro, e o deputado federal, Guilherme Boulos (PSOL), recebeu 29,07%.

O programa terá duas horas de duração e será dividido em três blocos com rodadas de perguntas diretas entre os candidatos. Nos dois primeiros blocos, ocorrerão duas rodadas de confronto direto.

Os jornalistas dos dois veículos também farão quatro perguntas, escolhendo quem responderá. O último bloco será dedicado às considerações finais, com 2 minutos para cada candidato.

Entre as regras, há a proibição de gestos desrespeitosos, exibição de objetos, documentos ou outros itens que auxiliem na argumentação dos candidatos, além da proibição do uso de palavras grosseiras, vulgares ou obscenas contra o adversário. Os candidatos também não poderão deixar seus lugares durante o debate. A cada infração, o candidato perderá 30 segundos de suas considerações finais, podendo ser expulso em caso de reincidência.

A mais recente pesquisa Datafolha, divulgada na última quinta-feira, 17, mostrou que o emedebista perdeu quatro pontos porcentuais, mas continua à frente com 51% das intenções de votos. Enquanto isso, o psolista permanece com 33%. A margem de erro do levantamento é de três pontos.

Boulos é apadrinhado pelo presidente da República, Luís Inácio Lula da Silva (PT), e recebeu o apoio dos candidatos derrotados Tabata Amaral (PSB) e José Luiz Datena (PSDB).

Nunes é endossado pelo ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) e recebeu apoio de Marina Helena (Novo). O ex-coach Pablo Marçal (PRTB) não apoiou ninguém.