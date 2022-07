Começa corrida pela sucessão de Boris Johnson

LONDRES, 13 JUL (ANSA) – O Partido Conservador do Reino Unido começa a escolher nesta quarta-feira (13) seu novo líder, que será o sucessor do demissionário Boris Johnson no cargo de primeiro-ministro.

A disputa começa com oito candidatos e tem como favoritos o ex-chanceler do Tesouro Rishi Sunak, a ex-secretária de Defesa Penny Mordaunt e a secretária de Relações Exteriores, Liz Truss.

O primeiro escrutínio será realizado ainda nesta quarta, e só seguirão adiante os candidatos que receberem pelo menos 30 votos entre os deputados conservadores.

Também estão na briga a ex-ministra da Igualdade Kemi Badenoch, a advogada-geral Suella Braverman, o chanceler do Tesouro, Nadhim Zahawi, e os parlamentares Jeremy Hunt e Tom Tugendhat.

A partir da segunda votação, serão eliminados os candidatos que ficarem em último lugar, até que restem apenas dois. O novo líder será escolhido em uma ampla eleição entre os filiados ao partido.

Como os conservadores têm maioria na Câmara dos Comuns, o vencedor da disputa será automaticamente indicado ao cargo de primeiro-ministro, provavelmente em 5 de setembro, no fim das férias de verão do Parlamento.

As casas de apostas colocam Sunak como favorito, enquanto Mordaunt aparece na liderança das pesquisas entre o eleitorado conservador.

Ambos são apoiadores do Brexit desde o plebiscito de 2016, enquanto Truss, Hunt e Tugendhat votaram pela permanência na União Europeia, seja por convicção, seja por lealdade ao então premiê David Cameron.

Johnson abdicou da liderança dos “tories” após uma série de renúncias em seu gabinete por conta de um escândalo sexual protagonizado por um de seus aliados mais próximos, o deputado Chris Pincher.

Antes disso, no entanto, a popularidade do premiê já havia sido abalada pelo “Partygate”, escândalo da participação de membros do governo britânico, incluindo o próprio Johnson, em confraternizações durante períodos de lockdown contra a pandemia de Covid-19. (ANSA).