Começa cerimônia de posse de Cármen Lúcia na Presidência do TSE

Começou nesta segunda, 3, a cerimônia de posse da ministra Cármen Lúcia como presidente do Tribunal Superior Eleitoral (TSE). Ela assume o comando do órgão no lugar do ministro Alexandre de Moraes, ficará no cargo até 2026 e será responsável por conduzir as eleições municipais deste ano. O vice será o ministro Kássio Nunes Marques, que também toma posse hoje.

Cerca de 350 pessoas compareceram à cerimônia. O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e os presidentes do Senado, Rodrigo Pacheco (PSD-MG), da Câmara, Arthur Lira (PP-AL), e do Supremo Tribunal Federal (STF), Luís Roberto Barroso, integraram a mesa de honra.

Também estão na solenidade: os ministros Alexandre de Moraes, Cristiano Zanin, Dias Toffoli, Edson Fachin, Flávio Dino e Gilmar Mendes do Supremo Tribunal Federal; os ministros Ricardo Lewandowski (Justiça e Segurança Pública), Silvio Costa Filho (Portos e Aeroportos), Mauro Vieira (Relações Exteriores), Luiz Marinho (Trabalho), Silvio Almeida (Direitos Humanos), Jorge Messias (Advocacia-Geral da União) e Márcio Macêdo (Secretaria-Geral da Presidência); os governadores Cláudio Castro (Rio de Janeiro) e Romeu Zema (Minas Gerais); a presidente do Superior Tribunal de Justiça, Maria Thereza de Assis Moura; o presidente do Tribunal de Contas da União (TCU), Bruno Dantas; o presidente do Tribunal Superior do Trabalho (TST), Lelio Corrêa; o diretor-geral da Polícia Federal, Andrei Rodrigues, entre outras autoridades.