Começa a venda de Ingressos para show do Guns N’ Roses em Ribeirão Preto (SP)

Um dos destaques do Rock in Rio 2022, o Guns N’ Roses fará também uma série de shows pelo Brasil, em suas 10ª passagem pelo País. Uma dessas apresentações será no dia 16 de setembro, na cidade de Ribeirão Preto, no interior de São Paulo, com ingressos sendo vendidos a partir desta terça-feira, 12.

Entre outras datas, a já conhecida do dia 8 de setembro no Rock in Rio, o grupo de Axl Rose e Slash se apresentará ainda no Recife, em 4 de setembro, Goiânia (11/9), Belo Horizonte (13/9), Florianópolis (18/9), Curitiba (21/9), São Paulo (24/9) e em Porto Alegre (26/9).

Desde o disco de 2008, Chinese Democracy, a banda californiana não lançava material inédito. Recentemente lançaram um EP intitulado Hard Skool. O guitarrista da banda, Slash, avisou numa entrevista que os músicos estão preparando mais uma ou duas músicas, que podem ser incluídas nos shows.

Os ingressos para o show em Ribeirão Preto (SP) custam de R$ 500 a R$ 800, dependendo do setor, e estão à venda pelo site www.uhuu.com. No local do show, que será em 16 de setembro, poderão ser comprados no dia 20, a partir das 10h.

Saiba mais