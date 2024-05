Começa a venda de ingressos para a Bienal do Livro de São Paulo 2024, desta vez com cashback

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 27/05/2024 - 17:15 Para compartilhar:

A venda online de ingressos para a 27ª edição da Bienal Internacional do Livro de São Paulo está aberta a partir desta segunda-feira, 27, no site oficial . O evento acontece entre os dias 6 e 15 de setembro, no Distrito Anhembi.

Os ingressos custam R$ 35 a inteira e R$ 17,50 a meia-entrada. Os visitantes que comparem os ingressos antecipadamente ainda receberão benefícios para a compra de livros: um cashback (retorno) de R$ 15 para a inteira e R$ 10 para a meia-entrada.

As entradas também poderão ser adquiridas presencialmente, nas bilheterias, durante os dias do evento.

Na Bienal do Livro, serão mais de 1.500 horas de programação para diferentes faixas etárias nos espaços oficiais organizados pela Bienal, com temáticas que buscam contemplar a diversidade. Ao longo de dez dias de evento, realizado pela Câmara Brasileira do Livro (CBL) e organizado pela RX, a expectativa é receber 600 mil visitantes. Clique aqui para saber mais.