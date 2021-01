Começa 2º processo contra Salvini por bloqueio de migrantes

PALERMO, 9 JAN (ANSA) – Começou neste sábado (09), o segundo processo contra o ex-ministro do Interior da Itália e líder do partido ultranacionalista Liga, Matteo Salvini, pelo bloqueio de migrantes no mar em 2019.

Dessa vez, o caso envolve a ONG espanhola ProActiva Open Arms e a proibição de desembarque de 147 estrangeiros na ilha de Lampedusa em agosto de 2019. Os migrantes ficaram em um barco da entidade por 20 dias.

Na audiência preliminar, realizada no bunker de Ucciardone, em Palermo, Salvini estava presente ao lado de seus advogados. O juiz Lorenzo Jannelli ouviu todas as partes interessadas e acolheu o pedido de 18 partes civis, entre elas, alguns refugiados que ficaram presos na embarcação, o comandante da Open Arms, o chefe da missão da ONG catalã e diversas associações de defesa de direitos humanos.

A defesa do ex-ministro alegou que a ONG atuou fora das regras de socorro em alto mar e que por isso foi barrada a tentativa de entrada dos “ilegais”.

“A proibição da aproximação do navio da ONG Open Arms não foi uma decisão individual de Salvini, mas de todo o Executivo”, disse ainda a advogada Giulia Bongiorno, que foi a representante do líder da Liga na sessão deste sábado.

As próximas audiências foram marcadas para 14 de janeiro e 20 de março.

A estratégia da defesa é a mesma utilizada em outro processo contra o ex-ministro, dessa vez em Catânia, e que envolve o impedimento do desembarque de 131 migrantes que haviam sido resgatados pelo navio Gregoretti, que pertence à própria Guarda Costeira da Itália, em julho de 2019.

Nesse caso, o juiz Nunzio Sarpietro adiou o anúncio do veredito por acatar as alegações da defesa e determinar que o premiê Giuseppe Conte, o ministro das Relações Exteriores, Luigi Di Maio, e os ex-ministros Elisabetta Trenta (Defesa) e Danilo Toninelli (Infraestrutura e Transportes) também fossem ouvidos.

(ANSA).

Veja também