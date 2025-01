Começa 14ª edição de mestrado em café da Fundação Ernesto Illy

SÃO PAULO, 13 JAN (ANSA) – A Fundação Ernesto Illy, ligada à empresa italiana illycaffè, iniciou a 14ª edição do Mestrado em Economia e Ciência do Café Ernesto Illy, que engloba 25 estudantes de 18 países, incluindo o Brasil.

O programa oferece formação em aspectos biológicos, agronômicos, tecnológicos e financeiros do setor, desde o plantio até o marketing do produto final, com uma abordagem multidisciplinar e com foco na qualidade e na ética em todas as etapas do processo produtivo. Ao todo, o currículo prevê mais de 430 horas de aulas dadas por 60 professores em formato híbrido.

Além do Brasil, o mestrado terá alunos de Argentina, Bolívia, Camarões, Costa Rica, El Salvador, Equador, Etiópia, Honduras, Índia, Indonésia, Irã, Itália, México, Moçambique, Nicarágua, República Democrática do Congo e Tanzânia.

“Desde sua criação, em 2008, a fundação tem trabalhado incansavelmente para promover a pesquisa científica, educação e sustentabilidade no setor de café. O mestrado encarna perfeitamente esses objetivos, contribuindo para a formação de profissionais altamente qualificados e que levarão adiante o legado da illycaffè de excelência e inovação”, disse Anna Illy, presidente da entidade e membro do conselho de administração da empresa de Trieste.

A iniciativa conta com apoio das universidades de Trieste e Údine, da Escola Internacional Superior de Estudos Avançados de Trieste (Sissa) e do Area Science Park, também de Trieste. Além disso, foi confirmada uma bolsa de estudos concedida pela Fundação Friuli e apoio financeiro da Fundação CRTrieste. 16 alunos contam com apoio financeiro, sendo 10 com bolsas integrais e seis com parciais.

“A fundação tem orgulho em oferecer apoio financeiro a 16 estudantes, mantendo seu compromisso de apoiar talentos emergentes no setor”, acrescentou Anna Illy, desejando que os estudantes se tornem “embaixadores do café de qualidade e sustentável em todo o mundo”.

Desde sua criação, o mestrado já treinou mais de 270 estudantes de mais de 30 países. (ANSA).