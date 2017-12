Comcast diz que não busca mais adquirir ativos da Fox

A Comcast disse que não está mais buscando um acordo para adquirir vários meios de comunicação e ativos de entretenimento da 21st Century Fox.

A gigante de TV a cabo tinha abordado a Fox sobre ativos que incluíam propriedades internacionais, estúdios de cinema e televisão e algumas redes a cabo dos EUA, como o Wall Street Journal havia relatado anteriormente, citando pessoas familiarizadas com o assunto.

“Quando um conjunto de ativos como o da Fox está disponível, é nossa responsabilidade avaliar se existe um ajuste estratégico que poderia beneficiar nossa empresa e nossos acionistas”, afirmou a Comcast em comunicado. “Isso é o que tentamos fazer e não estamos mais envolvidos na revisão desses ativos. Nunca obtivemos o nível de engajamento necessário para fazer uma oferta definitiva”.

Enquanto isso, as negociações da Walt Disney para adquirir ativos da Fox continuam progredindo, e um acordo pode ser anunciado ainda nesta semana, de acordo com pessoas familiarizadas com as conversas. Fonte: Dow Jones Newswires.