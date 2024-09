Combustível do Futuro: setor comemora aprovação no Senado e espera aval da Câmara

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 05/09/2024 - 9:03 Para compartilhar:

O presidente do Conselho de Administração da Associação dos Produtores de Biocombustíveis do Brasil (Aprobio), Francisco Turra, considerou um “divisor de águas” a aprovação no Senado do PL do Combustível do Futuro por ampla maioria.

“A decisão reforça a posição protagonista do Brasil para o desenvolvimento sustentável, e promove a economia e empregos verdes, o agronegócio, em especial a agricultura familiar, com benefícios para a saúde e para o meio ambiente”, disse, em nota. “Aguardamos agora a aprovação definitiva na Câmara de Deputados.”

Para o presidente da Be8, produtora de biodiesel, Erasmo Carlos Battistella, a aprovação definitiva na Câmara dos Deputados “colocará o País em um novo patamar de investimentos, capaz de contribuir com o processo de neoindustrialização”.