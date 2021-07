Combustível da Mercedes na F1 passa por análise de até 150 amostras antes da largada

A principal categoria do automobilismo mundial chama atenção dos fãs principalmente durante os fins de semana, em que ocorrem os treinos classificatórios e a tão esperada corrida. No entanto, um verdadeiro time de especialistas precisa atuar nos bastidores para que os carros cheguem em condições de compor o grid.

No caso da equipe Mercedes, campeã do Mundial de Construtores nos últimos sete anos, mecânicos alinham as máquinas de Lewis Hamilton e Valtteri Botas, enquanto outro componente que passa muitas vezes despercebido, mas é essencial nos carros é o combustível. Por isso, a Petronas, fornecedora da equipe alemã, mostrou em um dos seus vídeos em seu canal o trabalho minucioso para que tudo corra bem (veja o processo no vídeo abaixo).

Engenheiros de fluídos, Stephanie Travers e En De Liow são os responsáveis pelas análises de 150 amostras no laboratório que fica localizado no coração do box da equipe. Com o resultado dos testes é possível garantir a boa qualidade do combustível Petronas Primax, o qual é injetado nos tanques e garantem a potência máxima dos motores.

Outro fato curioso é a escolha dos engenheiros de fluídos. Engana-se quem pensa que Stephanie Travers e En De Liow nasceram nos grandes centros industrias da indústria automotiva. Ela é do Zimbábue e está em sua terceira temporada, enquanto Liow é da Malásia e está em seu segundo do ano na empresa petroquímica na F1.

