Combinação de signos – Capricórnio e Leão

Descubra quais signos combinam melhor entre todos os signos do zodíaco

Capricórnio e Leão

Essa pode ser uma dupla interessante, mas não necessariamente harmônica, a não ser que um respeite a força, a teimosia e a inflexibilidade do outro.

A ambição, o gosto pelo conforto e pelo luxo, a necessidade de estabilidade tanto emocional quanto material, são características que pertencem aos dois signos.







Mas decididamente, cada um tem seu próprio jeito de agir, um de uma maneira mais solitária e interiorizada, Capricórnio, e o outro avisando o mundo que vai agir, Leão.

O jeito expansivo de Leão, pode incomodar muito o discreto Capricórnio e a maneira solitária de sentir, pode incomodar nosso amigo de leonino.

A vida prática tem tudo para ser o foco desse casal, pois ambos são determinados e não desistem fácil de um objetivo.

No entanto, a expansividade e necessidade de brilho de Leão pode deixar furioso o mal humorado, discreto, reservado e introspectivo capricorniano.

E a briga pode ser boa, pois nem um dos dois darão “o braço a torcer” com facilidade.

Capricórnio vai sempre preferir ambientes intimistas, silenciosos e refinados enquanto Leão vai adorar as festas com muita música e pessoas de todos os tipos, os burburinhos sociais e calorosos encontros com os amigos.

Além do mais o apego ao passado, à tradição e à família de Capricórnio pode aborrecer o contemporâneo leonino.

Capricórnio sabe ser frio, como nenhum outro signo e quando precisa usar a razão, usa sem piedade ou preocupação em ferir seja quem for.

Frieza está longe de ser uma característica leonina, além de que, Leão não vai perdoar a frieza capricorniana diante de uma situação que porventura possa considerar importante.

A sensação da rejeição ou desconsideração será suficiente para Leão escapar pela primeira porta que encontrar e deixar o mau humorado capricorniano falando sozinho.

Na cama, o entendimento também pode ser difícil.