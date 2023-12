‘Combinação de políticas das elites com fraqueza da sociedade’: cientista explica governadores investigados no RJ

Thais Fonsecai Thais Fonseca https://istoe.com.br/autor/thais-fonseca/ 20/12/2023 - 17:35 Para compartilhar:

O governador do Rio de Janeiro, Claudio Castro, é alvo de uma investigação da Polícia Federal que apura desvio de recursos, recebimento de propina e fraude em licitação, em um suposto envolvimento em esquema de corrupção na época em que ele era vereador e vice-governador na chapa de Wilson Witzel.

Na tarde desta quarta-feira, 20, o chefe do executivo teve os sigilos bancários e telefônicos quebrados por determinação do Superior Tribunal de Justiça (STJ). Além dele, o irmão do governador também é alvo de buscas e apreensão da PF.

Claudio Castro assumiu o governo do Rio de Janeiro em abril de 2021, após o impeachment de Wilson Witzel, eleito para o mandato de 2019 a 2022, e depois se elegeu no último pleito.

Agora, Castro figura na lista de governadores investigados, que é imensa. Na linha do tempo, o ex-governador Sérgio Cabral, seu vice e, posteriormente, governador eleito, Luiz Fernando Pezão, seguido por Wilson Witzel e, por fim, seu ex-vice que também foi eleito para comandar o executivo estadual.

O Rio de Janeiro tem histórico de governadores investigados em casos de fraude, uma linha ininterrupta que começou lá atrás nem se sabe ao certo quando. Anthony Garotinho foi eleito para o mandato de 1998 a 2002, e sucedido por sua esposa, Rosinha Matheus, que ganhou a eleição em primeiro turno. Ambos foram presos em 2017 em operação da PF que investigava crimes eleitorais.

Parece uma triste ‘tradição’ política que os governantes insistem em manter. Para o cientista político *João Feres Junior, professor titular de Ciência Política do Instituto de Estudos Sociais e Políticos (IESP) da Universidade do Estado do Rio de Janeiro (UERJ), o histórico do estado pode ser verificado mais como uma coincidência do que por razão concreta.

“Não existe uma causa. A política tradicionalmente é populista, mais aristocrática. Não há movimentos sociais fortes. Essa coisa de ter sido côrte. É o Ethos dos líderes políticos combinados com as fraquezas sociais”, declara.

Apesar de não ser possível observar objetivamente a condução da política estadual, o professor aponta que alguns aspectos sociais possam contribuir para a manutenção do cenário do poder executivo fluminense.

“Combinação de políticas das elites com a fraqueza da sociedade civil organizada e com a falta de movimentos sociais mantém o estado sob a mesma vigilância”, arrisca ele, que destaca as diferenças entre os últimos governantes do estado.

Apesar de Castro ter composto a chapa de Witzel, os perfis são completamente diferentes e as causas para as investigações também.

“Castro tem maioria na Alerj (Assembleia Legislativa do RJ), está em posição confortável. O presidente é ex-secretário do governo anterior, o que garante um ‘colchão de proteção’. Dificilmente será impichado”, observa ele, ao lembrar que foi por um processo de impeachment o anterior deixou o Palácio Guanabara. “Witzel não era da política, não quis compor uma coalizão de sustentação”, completa ele.

Já Cabral e Pezão, os antecessores, foram condenados pelo judiciário e presos por participação em esquema de propina quando estavam em exercício do poder executivo.

*João Feres Junior é cientista político, professor titular de Ciência Política do Instituto de Estudos Sociais e Políticos (IESP) da Universidade do Estado do Rio de Janeiro (UERJ), mestre em Filosofia pela Universidade Estadual de Campinas (1997), mestre e doutor em Ciência Política pela City University of New York. É professor titular de ciência política do IESP-UERJ coordenador do Grupo de Estudos Multidisciplinar da Ação Afirmativa (GEMAA), do Laboratório de Estudos de Mídia e Espaço Público (LEMEP) e do Observatório do Legislativo Brasileiro (OLB).

