Combates na capital da Líbia deixam 27 mortos e makis de 100 feridos

Ao menos 27 pessoas morreram e mais de 100 ficaram feridas nos combates registrados desde segunda-feira em Trípoli entre dois grupos armados influentes, informou o Centro de Medicina de Emergência.

Em um balanço “provisório” publicado no Facebook, a agência responsável pelos serviços de emergência no oeste da Líbia registra 27 mortos e 106 feridos nos confrontos no sudeste de Trípoli.

Os combates começaram na segunda-feira (14) após a detenção do coronel Mahmoud Hamza, comandante da Brigada 444, por membros da Força Rada.

Na terça-feira à noite, o “conselho social”, formado por notáveis de Soug al Joumaa, setor ao sudeste de Trípoli e reduto da Força Rada, anunciou que Hamza seria transferido para uma zona neutra.

A medida acalmou a situação na madrugada de terça-feira para quarta-feira.

