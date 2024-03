Combates entre Israel e Hamas perto do maior hospital de Gaza

AFPi AFP https://istoe.com.br/autor/afp/ 18/03/2024 - 16:13 Para compartilhar:

O Exército de Israel afirmou, nesta segunda-feira (18), que eliminou e capturou milicianos do Hamas durante uma operação no maior hospital da Faixa de Gaza e em suas imediações, obrigando centenas de civis a fugir dos bombardeios.

A operação no hospital Al Shifa, na Cidade de Gaza (norte), acontece de modo paralelo aos esforços para alcançar uma trégua na guerra entre Israel e Hamas, que começou há mais de cinco meses.

O diretor do serviço de inteligência israelense, o primeiro-ministro do Catar e funcionários de alto escalão do governo do Egito devem se reunir em Doha para dar prosseguimento às negociações, informou uma fonte que acompanha as conversações.

A guerra começou em 7 de outubro, com o ataque sem precedentes do Hamas no sul de Israel, onde os combatentes do grupo assassinaram 1.160 pessoas, a maioria civis, segundo um balanço baseado em números divulgados pela autoridades israelenses.

Os milicianos islamistas também sequestraram mais de 250 pessoas, entre israelenses e estrangeiros. Israel afirma que 130 continuam retidos em Gaza, incluindo 33 que teriam morrido.

Em resposta, Israel prometeu “aniquilar” o Hamas, grupo que classifica como terrorista, assim como fazem Estados Unidos e União Europeia.

O Ministério da Saúde de Gaza, governado pelo movimento islamista, afirma que a ofensiva israelense matou 31.726 pessoas no território palestino.

“Vinte terroristas foram eliminados no hospital Al Shifa em diversos enfrentamentos e dezenas de suspeitos detidos estão sendo interrogados”, indicou o Exército israelense em um comunicado.

– ‘Maior cemitério a céu aberto’ –

As autoridades israelenses afirmaram que um alto dirigente do Hamas identificado como Fayq al Mabhouh foi morto na incursão.

Al Mabhouh é um alto comandante da polícia de Gaza e é irmão de Mahmoud Al Mabhouh, um dos fundadores do braço armado do Hamas, segundo o seu entorno.

Os combates começaram durante a madrugada nas imediações do hospital, onde o Exército efetuou uma operação em 15 de novembro e onde milhares de civis estão refugiados.

Colunas de fumaça preta envolveram algumas áreas da cidade após os bombardeios, segundo imagens da AFP. Também era possível ver palestinos fugindo a pé em ruas repletas de escombros e feridos no chão.

Um jornalista da AFP foi testemunha dos bombardeios e viu “centenas de pessoas, a maioria crianças, mulheres e idosos, fugindo de suas casas”.

O Exército acusa o Hamas de usar as instalações dos hospitais como centros de comando.

A ONU adverte que menos de um terço dos hospitais do território sitiado funcionam.

À situação dos hospitais se soma a falta de alimentos que chegam a Gaza.

Um relatório apoiado pela ONU afirma que quase 1,1 milhão de palestinos enfrentam o nível mais grave de insegurança alimentar.

“A fome é iminente nas províncias do norte […] e se prevê que aconteça a qualquer momento entre meados de março e maio de 2024”, afirmou a Classificação Integrada das Fases de Segurança Alimentar (CIF).

– ‘Objetivos da guerra’ –

O secretário-geral da ONU, António Guterres, declarou que o informe demonstrava a “necessidade de um cessar-fogo humanitário imediato” e denunciou um “desastre provocado em sua totalidade pelo homem”.

Por sua vez, o chanceler israelense, Israel Katz, alegou que seu país “autoriza uma grande ajuda humanitária para Gaza, por terra, ar e mar”.

Diante da intransigência das duas partes, os mediadores internacionais – Estados Unidos, Catar e Egito – tentam alcançar uma nova trégua, similar à pausa do fim de novembro.

O grupo islamista afirmou que está disposto a aceitar uma trégua de seis semanas e a libertar a 42 reféns israelenses em troca da liberação de entre 20 a 50 palestinos por cada refém.

“Aceitamos uma retirada parcial da Faixa de Gaza antes de qualquer troca e, após a primeira fase, uma retirada completa”, afirmou Osama Hamdan, funcionário de alto escalão do Hamas.

Em Rafah, cidade do extremo sul, os quase de 1,5 milhão de palestinos aglomerados, segundo as Nações Unidas, vivem sob a ameaça de uma ofensiva terrestre.

Netanyahu falou por telefone com o presidente americano, Joe Biden, pela primeira vez em mais de um mês, e indicou que estava determinado a cumprir com “todos os objetivos da guerra”, inclusive “eliminar o Hamas”, segundo um comunicado de seu gabinete.

O chefe da Agência da ONU para os Refugiados Palestinos (UNRWA), Philippe Lazzarini, denunciou, por sua vez, que Israel o proibiu de entrar em Gaza nesta segunda.

