Combates entre Exército e grupos pró-Turquia deixam mais de 20 mortos na Síria

AFPi AFP https://istoe.com.br/autor/afp/ 03/09/2023 - 16:19 Compartilhe

Os combates entre o Exército sírio e as facções pró-Turquia deixaram 23 mortos no nordeste da Síria neste domingo (3), depois de que combatentes pró-Ancara tentaram se infiltrar na região, indicou o Observatório Sírio para os Direitos Humanos (OSDH).

“Houve 18 mortes entre as facções [pró-turcas] e cinco entre as forças do regime” na província curda de Hasaka, disse Rami Abdel Rahman, diretor do OSDH, uma organização com sede no Reino Unido que tem uma extensa rede de fontes de informação na Síria.

Facções da coalizão de grupos rebeldes apoiados por Ancara conhecida como Exército Nacional Sírio tentaram infiltrar-se na região no início do dia, acrescentou.

Os combates começaram quando o Exército sírio e os combatentes locais filiados às Forças Democráticas Sírias, lideradas pelos curdos, responderam, explicou o responsável do OSDH.

Os choques ocorreram na região de Tal Tamr da província de Hasaka. A área está perto de uma faixa de território sob controle de Ancara.

A Turquia tem lançado várias incursões contra as forças curdas no norte da Síria desde 2016, o que a permitiu controlar várias áreas na fronteira.

O presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, busca estabelecer uma “zona segura” de 30 quilômetros ao longo da fronteira.

Um acordo selado em 2019 com a mediação da Rússia permitiu o envio de forças governamentais sírias ao longo da fronteira em troca de a Turquia parar uma das ofensivas que havia previsto.

Os combates entre os dois grupos coincidem com outros confrontos em zonas controladas pelos curdos da província vizinha de Deir ez-Zor, depois de que combatentes curdos apoiados pelos Estados Unidos prenderam o líder de um corpo militar local em 27 de agosto.

lg/jsa/sag/pc/dd

Siga a IstoÉ no Google News e receba alertas sobre as principais notícias