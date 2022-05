Combatente italiano na Ucrânia anuncia volta: ‘Estou cansado’

MILÃO, 2 MAI (ANSA) – O ex-goleiro italiano Ivan Luca Vavassori, que abandonou o futebol para lutar com as forças de Kiev contra a invasão russa, anunciou em suas redes sociais que está voltando para casa.





“Estou cansado, para mim basta. É hora de ir para casa, não tenho mais cabeça para continuar. Fiz o meu melhor para ajudar, coloquei o meu tempo e a minha vida à disposição do povo ucraniano, mas é hora de recuperar a minha vida e voltar para onde sou feliz. As coisas mudaram muito desde que saí, mas tenho certeza que com a ajuda de Deus vou alcançar meus objetivos”, escreveu o ex-atleta.

Vavassori foi hospitalizado nos últimos dias com febre alta e alguns ferimentos depois de sobreviver a um ataque russo em Mariupol, na Ucrânia. O ex-jogador, que é muito ativo nas redes sociais, publicou um vídeo recentemente de uma bala presa em seu colete.

Além de confirmar que está deixando o território ucraniano, Vavassori postou uma imagem do interior de uma aeronave.

O ex-jogador nasceu nas proximidades de Moscou, mas foi adotado pelo casal italiano Pietro e Alessandra Sgarella. Durante o período em que esteve na Ucrânia, Vavassori sempre manteve contato constante com o pai.

O Ministério Público de Milão abriu uma investigação para entender se houve ou não alguma ilegalidade por trás da escolha do jovem de se alistar. Pietro vai ser ouvido pelas autoridades, mas ele já explicou que o filho decidiu livremente e independentemente ir lutar na Ucrânia.

Na carreira de jogador, Vavassori foi goleiro de alguns times da Série C do Campeonato Italiano, como Pro Patria, Bra e Legnano.

Ele também jogou na Bolívia. (ANSA).