Combate exibe retorno de Conor McGregor ao UFC em revanche contra Dustin Poirier Emissora promove o retorno do irlandês ao octógono após um ano

Ex-campeão peso-pena e peso-leve, e primeiro lutador da história a ter dois cinturões do UFC ao mesmo tempo, o irlandês Conor McGregor volta ao octógono depois de um ano neste sábado, dia 23.

Seu adversário na luta principal do ‘UFC 257’ é o americano Dustin Poirier, segundo do ranking da divisão dos leves (até 70,3kg). Os dois voltam a se enfrentar seis anos após o primeiro encontro, que terminou com a vitória de McGregor ainda no primeiro round.

O Combate transmite, a partir das 20h, as 12 lutas do evento, que encerra a terceira temporada do UFC na ‘Ilha da Luta’, em Abu Dhabi, nos Emirados Árabes.

CARD PRELIMINAR:

Peso-mosca: Amir Albazi x Zhalgas Zhumagulov

Peso-pena: Nik Lentz x Movsar Evloev

Peso-médio: Andrew Sanchez x Makhmud Muradov

Peso-meio-pesado: Khalil Rountree Jr. x Marcin Prachnio

Peso-galo: Julianna Peña x Sara McMann

Peso-médio: Brad Tavares x Antônio Cara de Sapato

Peso-leve: Arman Tsarukyan x Nasrat Haqparast

CARD PRINCIPAL:

Peso-palha: Marina Rodriguez x Amanda Ribas

Peso-leve: Matt Frevola x Ottman Azaitar

Peso-mosca: Jessica Eye x Joanne Calderwood

Peso-leve: Dan Hooker x Michael Chandler

Peso-leve: Dustin Poirier x Conor McGregor

Antes do evento de sábado, seis brasileiros estarão em ação no ‘UFC Chiesa x Magny’, que o Combate exibe ao vivo nesta quarta-feira, dia 20, a partir de 10h50. Na luta principal, o duelo de meio-médios (até 77,1kg) entre os americanos Michael Chiesa e Neil Magny, revelados no reality show ‘The Ultimate Fighter’ que ocupam a oitava e a nona posição no ranking, respectivamente.

Bernardo Edler e Ana Hissa estão no ‘Aquecimento Combate’ e na transmissão do card preliminar. No principal, a narração é de André Azevedo e os comentários, de Luciano Andrade. As primeiras duas lutas do card tem transmissão ao vivo do SporTV3 e do Combate.com.

