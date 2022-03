Combate de MMA termina após lutador ficar com olho praticamente pendurado; veja o vídeo

No combate entre Mark Martin e Dilano Taylor, pelo peso-médio do PFL Challenger Series2, uma cena chamou atenção. Ao receber um golpe do adversário, o olho de Martin praticamente saltou para fora do globo ocular.

O incidente levou o árbitro da luta a interromper o combate e dar a vitória para Dilano. Em um vídeo que circula pelas redes sociais, o norte-americano anda pelo octógono com o olho esquerdo quase saindo.

Instagram will load in the frontend.

Com a repercussão e as imagens fortes, o lutador usou as redes sociais após a luta na Flórida, nos Estados Unidos, para tranquilizar os fãs.

“Meu olho deve estar bom. Eu tenho um osso orbital fraturado e um pouco de sangue ao redor da retina, então minha visão está embaçada agora, mas voltará quando o sangue descer, explicou o lutador.

“#@erda acontece, eu sei no que me inscrevi. Senti-me bem e pensei que tinha ganho o round, mas parabéns a ele por acertar um bom soco no meu olho. Se meu olho se recuperar 100%, estarei de volta. Caso contrário, é o que é e eu vou parar de competir no mma. Mais uma vez obrigado pelo apoio, pelo amor e pelo ódio”, completou Martin.

Instagram will load in the frontend.

Saiba mais