Comando armado invade hotel e faz massacre em Cabul

ROMA, 20 JAN (ANSA) – Um comando de pelo menos quatro homens armados invadiu um hotel frequentado por estrangeiros em Cabul, capital do Afeganistão, e deixou um saldo de mais de 10 vítimas, entre mortos e feridos.

Segundo o porta-voz do Ministério do Interior, Nasrat Rahimi, dois terroristas foram mortos pelas forças especiais, mas ainda haveria reféns no local. O ataque, que ainda não foi reivindicado, começou por volta de 21h (horário local), quando os agressores entraram no Hotel Intercontinental, disparando a esmo contra clientes e funcionários.

Em seguida, subiram para os andares superiores do edifício, enquanto as pessoas, aterrorizadas, procuravam abrigo dentro dos quartos. O comando ainda desligou a energia elétrica do prédio, antes de um incêndio atingir alguns andares do hotel.

A intervenção das forças especiais foi imediata, até porque o estabelecimento estava sob estreita vigilância desde 2011, quando um atentado semelhante provocou a morte de 20 pessoas, incluindo nove terroristas.

“Peço às forças de segurança que nos ajudem o antes possível, antes que nos alcancem e nos matem”, disse um hóspede, via celular, em um apelo desesperado. Segundo um homem que conseguiu escapar, os agressores teriam jogado algumas pessoas da janela, aos gritos de “Allahu Akbar”, “Deus é grande” em árabe.

O saldo do massacre é incerto, mas fala-se em 15 vítimas, entre mortos e feridos. A suspeita de autoria da ação recai sobre o Estado Islâmico ou a Rede Haqqani, movimento radical ligado ao Talibã.

Na última quinta-feira (18), o Departamento de Estado dos EUA havia alertado para possíveis ataques iminentes contra hotéis em Cabul, citando inclusive o Intercontinental, que costuma hospedar encontros internacionais. (ANSA)