Comandante russo que divulgava rotina de corrida em aplicativo é morto a tiros

O comandante militar russo Stanislav Rzhitsky, de 42 anos, foi morto a tiros no momento em que se exercitava. Ele utilizava o aplicativo de esportes Strava, no qual divulgava a sua rotina de corrida. O caso ocorreu na segunda-feira, 10, na cidade de Krasnodar, a cerca de 2,5 km de distância de Moscou, capital da Rússia.

Resumo:

Militar russo foi morto a tiros enquanto praticava corrida;

Ele utilizava o aplicativo Strava, que fornece detalhes sobre a localização do usuário e em quanto tempo ele completa um circuito;

Rússia acusou a Ucrânia pelo assassinato, mas os ucranianos negaram.

O militar foi comandante de um submarino empregado no Mar Negro no início da guerra contra a Ucrânia.

Stanislav foi atingido com quatro tiros no peito e morreu no local. Os assassinos podem ter recebido a informação sobre a rotina de corrida do militar pelo aplicativo, que fornece detalhes da localização do usuário e quanto tempo ele demora para completar um circuito.

A Rússia passou a acusar a Ucrânia pelo assassinato, mas os ucranianos negaram qualquer envolvimento no crime e insinuaram que o militar era um alvo de russo dissidentes.

Quem era o militar

Stanislav Rzhitsky era o vice-líder de mobilização em Krasnodar e também já tinha comandado um submarino no Mar Negro.

Um canal no Telegram de apoiadores da Ucrânia divulgou que o militar estaria envolvido em um ataque que matou pelo menos 23 pessoas em julho de 2022.

Além disso, alguns dados de Stanislav em uma lista não oficial de inimigos da Ucrânia divulgada pelo site Myrotvorets (Pacificador). Na terça-feira, 11, o seu nome aparecia ao lado da palavra “liquidado” em letras vermelhas.

Importante ressaltar que esse site não possui ligação com o governo da Ucrânia.

