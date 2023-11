Comandante militar israelense nega crise humanitária em Gaza

AFPi AFP https://istoe.com.br/autor/afp/ 09/11/2023 - 7:42 Para compartilhar:

“Não há crise humanitária na Faixa de Gaza”, afirmou nesta quinta-feira (9) um comandante militar israelense, que reconheceu as “muitas dificuldades” enfrentadas pelos civis no território palestino bombardeado diariamente pelas forças de Israel como parte de sua guerra contra o Hamas.

“Sabemos que a situação civil na Faixa de Gaza não é fácil”, afirmou o coronel Moshe Tetro, comandante para Gaza do COGAT, o órgão do Ministério israelense da Defesa que supervisiona as atividades civis nos territórios palestinos.

“Mas posso dizer que não há crise humanitária na Faixa de Gaza”, acrescentou à imprensa.

Tetro afirmou que o Exército israelense está facilitando a entrega de ajuda a Gaza, incluindo “água, comida, material médico e ajuda humanitária para os refúgios”.

As declarações de Tetro coincidiram com a abertura, em Paris, de uma conferência de ajuda humanitária para Gaza com a presença do presidente francês Emmanuel Macron.

No evento, Macron pediu uma “pausa humanitária muito rápida” e que todos continuem trabalhando para “alcançar um cessar-fogo” no território palestino.

