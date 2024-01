Comandante dos Bombeiros do Rio cancela viagem de férias para França

Coluna do Mazzini 14/01/2024 - 20:27 Para compartilhar:

Não foi apenas o governador do Rio de Janeiro, Cláudio Castro, que decidiu suspender as férias em família no exterior e voltar à capital com o caos nas ruas pelas chuvas intensas.

Com viagem de férias em família marcada para esta segunda-feira (15), quando embarcaria para a França, o Comandante-geral do Corpo de Bombeiros do Estado, Leandro Monteiro, não pensou duas vezes antes de desmarcar tudo para conduzir pessoalmente as operações de busca e resgate no estado, após as fortes chuvas do final de semana.

Até às 15h deste domingo, a Secretaria de Estado de Defesa Civil e o Corpo de Bombeiros do Estado já tinham atendido mais de 200 ocorrências relacionadas às chuvas nas últimas 24 horas, em todo o território fluminense, “como salvamentos de pessoas, inundações/alagamentos, cortes de árvores e desabamentos/deslizamentos”, segundo a assessoria.

Até o inicio da noite deste domingo, 11 mortes relacionadas aos temporais foram contabilizadas em diferentes bairros da capital e cidades do Grande Rio.

