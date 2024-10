Comandante da unidade Al Quds iraniana reaparece em público

AFPi AFP https://istoe.com.br/autor/afp/ 15/10/2024 - 7:03 Para compartilhar:

O general Esmail Qaani, comandante da unidade de elite da Guarda Revolucionária iraniana, apareceu nesta terça-feira (15) em público, durante o funeral do general Abbas Nilforushan, que morreu no mês passado em um ataque israelense no Líbano.

Nilforushan, general da Guarda Revolucionária, morreu em um ataque aéreo israelense em Beirute ao lado do líder do movimento libanês pró-Irã Hezbollah, Hassan Nasrallah.

O cortejo fúnebre começou na manhã desta terça-feira na Praça Imã Hossein, em Teerã.

Qaani comanda a Força Al Quds, a unidade de elite da Guarda, responsável pelas operações no exterior, e seu desaparecimento de eventos públicos provocou especulações de que teria sido morto em outro ataque israelense no Líbano.

Ele compareceu ao funeral com o uniforme verde da Guarda Revolucionária.

Milhares de pessoas compareceram ao funeral do general Nilforushan em Teerã, com bandeiras do Hezbollah e gritos de “Morte a Israel”.

rkh/jsa/avl/es/fp