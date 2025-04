Comandando programa na Record ao lado da esposa, Felipe Andreoli alfineta a Globo

O ‘Power Couple 7’, reality show de casais da Record que retorna à emissora na próxima terça-feira, dia 29, após dois anos fora do ar, e que será comandado, pela primeira vez, por um casal — Felipe Andreoli e Rafa Brites —, promete ser um sucesso.

Durante a coletiva de imprensa, realizada em Itapecerica da Serra, no interior de São Paulo, da qual a reportagem de IstoÉ Gente participou, o ex-contratado da Globo comentou sobre o motivo de ter decidido aceitar a proposta da emissora de Edir Macedo e afirmou que recebeu convites de outras emissoras, mas a oportunidade de comandar um programa ao lado da esposa foi o que mais o atraiu.

“Pra ser muito sincero, eu já estava praticamente com outro destino, ia trabalhar em outro lugar, já tinha praticamente tudo acertado. E, quando a proposta da Record veio, para eu trabalhar com a Rafa, foi a coisa mais irresistível”, disse o apresentador.

“Mais do que grana, do que qualquer outra coisa. Essa missão de a gente trabalhar junto era algo que a gente tinha certeza. A gente se dá bem no palco. A gente já tinha feito eventos juntos, coisas pontuais. Na época em que a gente passou pela Globo, não tivemos essa oportunidade; mal íamos juntos a programas como convidados”, revelou.

Saída do casal da Globo

Em outubro do ano passado, Felipe Andreoli, 45 anos, anunciou em suas redes sociais sua saída da TV Globo, após dez anos na emissora. “Foram dez anos incríveis na minha vida profissional”, escreveu o ex-apresentador do programa Globo Esporte.

“Meu sonho de criança era apresentar o Esporte Espetacular e o Globo Esporte, e eu tive o privilégio incrível de apresentar esses dois programas com muito sucesso”, completou na ocasião.

Andreoli começou a ganhar destaque na TV durante sua participação como repórter no CQC, da Band, onde atuava junto com nomes como Danilo Gentili, Marcelo Tas, Rafinha Bastos e Marco Luque.

Em dezembro de 2014, o apresentador chegou à Globo para comandar o programa esportivo Extra Ordinários, junto a Eduardo Bueno, Maitê Proença e Xico Sá, no SporTV. Além disso, também contribuiu como repórter do programa Encontro com Fátima Bernardes, na TV aberta.

Contudo, em 2017, ele assumiu o Esporte Espetacular ao lado de Fernanda Gentil. Dois anos depois, passou a apresentar o Globo Esporte SP, no lugar de Ivan Moré.

Já Rafa Brites, de 38 anos, pediu demissão da Globo em 2019. A apresentadora, que é mãe de Rocco, de 7 anos, e Leon, de 2, frutos de seu casamento com Felipe Andreoli, decidiu deixar a emissora.

Na época, o pedido de Rafa pegou muita gente de surpresa. “Foi depois que eu fui mãe. E isso, para uma apresentadora, para uma pessoa que está na TV, é estranho, mas tem um dado: 50% das mulheres, depois da maternidade, ou são demitidas ou pedem demissão. Porque, de fato, pela nossa estrutura, você começa a se sentir uma péssima profissional, pois, às vezes, não consegue dar conta da demanda por conta da tarefa, por conta daquela sobrecarga”, disse.

Formada em Administração de Empresas pela FAE Business School, no Paraná, Rafa Brites começou sua carreira artística nos Estados Unidos, fazendo campanhas publicitárias e participando de programas de televisão. Quando voltou ao Brasil, assinou contrato com a Mix TV e, em maio de 2011, estreou como apresentadora do programa Comando. Em 2014, foi contratada pela Rede Globo para ser repórter do Mais Você.

Em 2015, juntamente com Fernanda Lima e André Marques, apresentou o reality Superstar. Entre 2017 e 2018, foi repórter do Vídeo Show, do qual saiu por vontade própria.

Em 2019, focou em seu projeto chamado Transformando Sonhos em Realidade, que ajuda pessoas a realizarem seus sonhos.

Nova fase profissional

A 7ª edição do Power Couple Brasil marca a estreia de Rafa Brites e Felipe Andreoli como contratados da Record. Eles darão uma nova dinâmica ao jogo, conforme anunciou a emissora. Esta é a primeira vez que o Power, que já foi apresentado por Roberto Justus (2016–2017), Gugu Liberato (2018–2019) e Adriane Galisteu (2021–2022), será comandado por um casal.

“Vai ser um privilégio, vai ser especial a gente, como casal, comandar esse jogo. De alguma maneira, quando você está em casal, você faz mais parte desse jogo do que quando você está ali só comandando. Você tem outra pessoa para trocar, concordar, discordar. A gente se dá muito bem, mas temos estilos diferentes. A gente já se imaginou até como participante”, disse Andreoli na coletiva de imprensa.