Comandado por Alex, sub-20 do São Paulo vence Bahia e se classifica para as quartas do Brasileiro da categoria

Com uma boa atuação nos dois tempos, o time sub-20 do São Paulo fez bem o dever de casa e derrotou o Bahia por 3 a 0, neste domingo (7), no estádio Marcelo Portugal Gouvêa, em Cotia (SP). Os gols da classificação tricolor foram marcados por Léo Silva, Luiz Henrique e Lucas Inácio.

O Tricolor volta a campo na próxima quarta-feira (10), para enfrentar o Inter de Bebedouro, às 15h (de Brasília), em Cotia, pelo Campeonato Paulista. E aguarda a tabela do Campeonato Brasileiro.

Com o domínio do jogo desde o primeiro minuto, o São Paulo pressionou o Bahia, ciente de que uma vitória o classificava para a próxima fase, sem precisar depender de outros resultados. E o caminho para a classificação começou a ser traçado aos 27, com um forte chute de Léo Silva, de fora da área, para abrir o placar. Dois minutos depois, o meia Luiz Henrique ampliou a vantagem, dando ainda mais tranquilidade para a equipe.

No segundo tempo, sem diminuir o ritmo, a equipe júnior tricolor se manteve no campo de ataque e ampliou a vantagem aos 18, com Lucas Inácio aproveitando cruzamento e bate e rebate na área. O Tricolor ainda buscou o quarto gol e criou algumas oportunidades, mas já havia assegurado uma grande vitória.

