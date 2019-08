Com zebras, 16 times avançam de fase na Copa da Itália

SÃO PAULO, 19 AGO (ANSA) – Com zebras e a presença de times da Série A, 16 equipes se classificaram para a quarta fase eliminatória da Copa da Itália.

Dos 12 clubes da elite do Campeonato Italiano que entraram em campo, apenas Brescia e Hellas Verona foram despachados do torneio.

Mesmo jogando em casa, o Hellas Verona até abriu o placar diante da Cremonese com Alan Empereur, mas tomou o empate no final do duelo. Na prorrogação, o time da cidade de Cremona, que disputa a Série B, anotou o gol da vitória com Francesco Deli.

Já o Brescia, que anunciou a chegada do atacante Mario Balotelli, não conseguiu passar pelo Perugia. Alfredo Donnarumma fez o primeiro dos Rondinelli, mas os comandados de Eugenio Corini tomaram o empate no final do jogo. Também na prorrogação, Cristian Buonaiuto deu a classificação para o clube Biancorosso.

Nos outros duelos, Bologna, Lecce, Fiorentina, Udinese, Sampdoria, Sassuolo, Spal e Cagliari venceram seus respectivos jogos e se classificaram. Genoa e Parma também conseguiram avançar na Copa da Itália.

Na próxima fase, que será somente no início de dezembro, os times da Série A já se enfrentarão por uma vaga nas oitavas de final. A Udinese pegará o Bologna, enquanto o Cagliari terá um duro confronto diante da Sampdoria. Já o Lecce encara a Spal.

Em sua 72ª edição, a Copa da Itália tem como maior campeã a Juventus, com 13 conquistas. A Velha Senhora é seguida por Roma (nove), Inter de Milão (sete), Lazio (sete) e Fiorentina (seis).

– Confira os resultados – Perugia 2 x 1 Brescia Fiorentina 3 x 1 Monza Empoli 2 x 1 Pescara Ascoli 2 x 0 Trapani Cagliari 2 x 1 Chievo Cittadella 3 (5) x (4) 3 Carpi Frosinone 5 x 1 Monopoli Hellas Verona 1 x 2 Cremonese Udinese 3 x 1 Südtirol Pisa 0 x 3 Bologna Spal 3 x 1 FeralpiSalò Lecce 4 x 0 Salernitana Sassuolo 1 x 0 Spezia Crotone 1 x 3 Sampdoria (ANSA)