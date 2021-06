Com zaga inédita, Fluminense estreia na Copa do Brasil brigando contra histórico desfavorável Tricolor não vence o Bragantino há 23 anos e equipes fazem duelo inédito na competição por vaga nas oitavas de final

Vivendo um bom momento na temporada, o Fluminense estreia em mais uma competição. Nesta quarta-feira, o Tricolor faz a partida de ida diante do Red Bull Bragantino, às 21h30 (de Brasília), no Maracanã. A grande novidade será na zaga, que conseguiu sair da primeira rodada do Brasileirão sem ser vazada, mas não poderá contar com Nino. Além disso, o Flu não sai vitorioso contra os adversários desta noite há mais de 23 anos. O confronto terá transmissão em tempo real do LANCE!.

A ótima fase levou Nino de volta à Seleção Brasileira olímpica. Ele deve ficar fora, no primeiro momento, por uma semana, perdendo três partidas. Há boas chances de o tempo de ausência aumentar, já que o defensor pode estar na lista final para as Olimpíadas do Japão. Por isso, o técnico Roger Machado precisará colocar para jogo os dois reservas recém-chegados, Manoel e David Braz, além do veterano Matheus Ferraz.

Quem desponta como favorito é Manoel, por já ter atuado mais vezes, mas com times alternativos. Ele fez dupla duas vezes com Matheus Ferraz e uma com Nino, e está invicto até aqui nas três partidas disputadas. Já David Braz ainda nem chegou a estrear com a camisa tricolor. No caso de Matheus Ferraz, as lesões vem atrapalhando o zagueiro, que ficou fora das últimas listas de relacionados.

– A gente vai vendo jogo a jogo, vendo o nível de recuperação dos atletas. Se possível e quando necessário for, como a gente fez antes do jogo do River, em um período mais apertado, dar mais um dia de recuperação aos jogadores sem levar para o campo. Eu tenho por preferência dar uma arejada em alguns setores, mas sempre tentando levar o de melhor pelo momento que a gente tem. Não quero abrir mão de nenhuma competição – disse Roger.

A defesa tem sido um setor a ser observado no Fluminense. Apesar da baixa média de gols sofridos, o Tricolor passou 11 partidas consecutivas sendo vazado até o empate por 0 a 0 com o São Paulo, na primeira rodada do Campeonato Brasileiro.

Com relação ao histórico, são 10 jogos na história. São quatro vitórias do Massa Bruta, quatro empates e duas vitórias do Tricolor, nove gols marcados para a equipe de Bragança Paulista e oito para a do Rio de Janeiro. O último triunfo do Flu foi em agosto de 1996, por 1 a 0, em Laranjeiras. O duelo é inédito na Copa do Brasil. O único confronto eliminatório entre as equipes ocorreu na semifinal do Campeonato Brasileiro de 1991 e os paulistas levaram a melhor.

Classificado para as oitavas de final da Libertadores, o Fluminense entra na quarta competição da temporada, a terceira simultânea. O jogo de volta será já na próxima semana, quarta-feira, às 21h30. Antes disso, o Tricolor recebe o Cuiabá no domingo, às 11h, pelo Brasileirão.

