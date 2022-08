Com Willian, Corinthians chega ao Rio de Janeiro para duelo com o Flamengo; veja os relacionados

Parceria Lance & IstoÉ 08/08/2022 - 20:28 Compartilhe

O Corinthians chegou na noite desta segunda-feira (8) ao Rio de Janeiro, para o jogo de volta das quartas de final da Libertadores, contra o Flamengo. Torcedores corintianos foram ao hotel onde a delegação do Timão ficará hospedada e recepcionaram o elenco com festa e gritos de apoio.

+ GALERIA – Relembre todas as remontadas do Corinthians neste século

As principais novidades entre os relacionados são os meias Renato Augusto e o meia-atacante Willian. Ambos viajaram com o elenco corintiano para a capital carioca.

O camisa 8 entrou no segundo tempo contra o Avaí e deu a assistência para o gol de empate de Balbuena, na Ressacada, pela vigésima primeira rodada do Brasileirão. Ele vinha de um longo período de inatividade após um desconforto na panturrilha.

Já o camisa 10 treinou nesta manhã no CT Joaquim Grava e está recuperado de uma tendinite no músculo posterior da coxa direita, que o tirou do primeiro confronto contra o Flamengo, na semana passada, pela partida de ida das quartas de final da Libertadores. Ele também tinha ficado de fora do duelo diante do Leão Catarinense, pelo Brasileirão

RELACIONADOS DO CORINTHIANS PARA O JOGO CONTRA O FLAMENGO

Goleiros: Carlos Miguel, Matheus Donelli e Cássio

Laterais: Lucas Piton, Fagner, Rafael Ramos e Fábio Santos

Zagueiros: Bruno Méndez, Balbuena, Raul Gustavo e Gil

Meias: Adson, Giuliano, Du Queiroz, Roni, Willian, Fausto Vera, Cantillo e Renato Augusto

Atacantes: Yuri Alberto, Giovane, Gustavo Silva, Junior Moraes e Róger Guedes

+ TABELA – Timão ou Flamengo? Simule os jogos da Libertadores



A principal ausência dentre os relacionados fica no meio-campo. Maycon teve constatada uma fratura no segundo dedo do pé esquerdo após a derrota para o Rubro-Negro, em Itaquera, e desfalcará o Corinthians por cerca de um mês e meio.

O Timão foi derrotado pelo Rubro-Negro, na Neo Química Arena, por 2 a 0. Qualquer vitória da equipe de Vítor Pereira por dois gols de diferença levará a decisão aos pênaltis. O Time do Povo avança à semifinal com um triunfo por três ou mais gols de diferença.

E MAIS:

Timão está no Rio de Janeiro para o jogo contra o Fla (Foto: Fábio Lázaro / Lancepress)

E MAIS: