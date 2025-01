Com Wembanyama e Anthony Davis, NBA anuncia reservas do All-Star Game

A NBA anunciou na noite desta quinta-feira a lista dos reservas do All-Star Game, que conta com jogadores como o francês Victor Wembanyama, do San Antonio Spurs, e Anthony Davis, Los Angeles Lakers. O evento está marcado para 16 de fevereiro, no Chase Center, em São Francisco.

Com a definição, o All-Star Game conta agora com todos os seus 26 convocados. A lista dos titulares já havia sido divulgada na semana passada, definidos por votação popular. A relação dos reservas foi elaborada por indicação dos próprios técnicos das equipes da NBA.

No total, são sete jogadores reservas por conferência. No Oeste, os escolhidos foram Anthony Edwards (Minnesota Timberwolves), James Harden (Los Angeles Clippers), Jaren Jackson Jr. (Memphis Grizzlies), Alperen Sengun (Houston Rockets), Jalen Williams (Oklahoma City Thunder), além de Davis e Wembanyama.

No Leste, os convocados foram Damian Lillard (Milwaukee Bucks), Darius Garland (Cleveland Cavaliers), Jaylen Brown (Boston Celtics), Cade Cunningham (Detroit Pistons), Tyler Herro (Miami Heat), Evan Mobley (Cleveland Cavaliers) e Pascal Siakam (Indiana Pacers).

A lista dos titulares, anunciada anteriormente, tem no Leste: Jalen Brunson (New York Knicks), Donovan Mitchell (Cleveland Cavaliers), Karl-Anthony Towns (New York Knicks), Jayson Tatum (Boston Celtics) e Giannis Antetokounmpo (Milwaukee Bucks). No Oeste, os chamados foram Shai Gilgeous-Alexander (Oklahoma City Thunder), Stephen Curry (Golden State Warriors), Nikola Jokic (Denver Nuggets), Kevin Durant (Phoenix Suns) e LeBron James (Los Angeles Lakers).

Confira os resultados da noite desta quinta-feira:

Cleveland Cavaliers 137 x 115 Atlanta Hawks

Washington Wizards 96 x 134 Los Angeles Lakers

Utah Jazz 113 x 138 Minnesota Timberwolves

Memphis Grizzlies 120 x 119 Houston Rockets

Portland Trail Blazers 119 x 90 Orlando Magic

Acompanhe os jogos desta sexta-feira:

Detroit Pistons x Dallas Mavericks

Charlotte Hornets x Los Angeles Clippers

Toronto Raptors x Chicago Bulls

Philadelphia 76ers x Denver Nuggets

New Orleans Pelicans x Boston Celtics

San Antonio Spurs x Milwaukee Bucks

Golden State Warriors x Phoenix Suns