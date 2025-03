O papa Francisco agradeceu nesta quinta-feira (6) “de todo coração” as orações pela sua saúde que acontecem todas as noites desde 24 de fevereiro na praça de São Pedro, no Vaticano, em uma mensagem de áudio com voz cansada e entrecortada.

“Agradeço de todo coração as orações que fazem pela minha saúde desde a praça, os acompanho daqui. Que Deus os abençoe e que a Virgem os cuide. Obrigado”, diz a curta mensagem gravada nesta quinta-feira e divulgada no início do Rosário.

tjc/mb/am