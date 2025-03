Com voucher e espaços para eventos, Cinemark amplia soluções para mercado corporativo

No universo corporativo, engajamento e motivação são peças-chave para o sucesso de qualquer negócio. E quando o assunto é proporcionar momentos únicos para colaboradores e clientes, o Cinemark desponta como um grande aliado estratégico. A maior rede de cinemas do Brasil não se limita apenas à exibição de filmes: ela oferece soluções personalizadas para empresas que buscam criar experiências memoráveis, seja por meio de benefícios exclusivos ou de eventos diferenciados. Confira as duas soluções para esse mercado:

Vouchers corporativos: benefício e incentivo

Imagine premiar colaboradores ou surpreender clientes com um ingresso para um bom filme na telona? Os vouchers corporativos do Cinemark são uma alternativa prática e vantajosa para campanhas de incentivo, ações promocionais ou como benefício corporativo.

Com valores a partir de R$17,50, os ingressos eletrônicos podem ser adquiridos por empresas em lotes promocionais e resgatados com facilidade pelo site ou aplicativo da Cinemark. Além disso, são válidos em qualquer um dos 85 complexos da rede espalhados por 49 cidades do País, garantindo flexibilidade e conveniência para os beneficiados.

Eventos corporativos: um novo jeito de reunir e impactar

Seja para uma apresentação de negócios, uma convenção, um workshop ou até mesmo uma confraternização especial, os cinemas da Cinemark oferecem a estrutura perfeita para elevar qualquer evento corporativo com valores a partir de R$4.500. Com salas amplas, confortáveis e equipadas com tecnologia de ponta, a rede disponibiliza três opções de espaços para atender diferentes perfis de encontros empresariais:

Salas convencionais: ideais para reuniões e palestras;

Salas XD: com telas gigantes e som potente, perfeitas para impactar a audiência;

Salas Prime: um toque de sofisticação com poltronas reclináveis e serviço de cardápio premium.

Além das salas, os halls dos cinemas podem ser usados para recepções, coffee breaks e networking, proporcionando um ambiente dinâmico e imersivo. Para tornar a experiência ainda mais completa, as empresas podem incluir pacotes personalizados com pipoca, bebidas e snacks, além da opção de buffet externo e decoração personalizada.

Em um cenário no qual criar conexões genuínas é cada vez mais essencial para os negócios, investir em experiências imersivas pode ser um diferencial competitivo. A Cinemark une entretenimento e conveniência para transformar esses encontros em momentos inesquecíveis. Para levar essa experiência para sua empresa acesse o site da Cinemark e descubra todas as possibilidades para surpreender sua equipe e seus clientes.