Ansai Ansa 18/07/2024 - 19:01

ROMA, 18 JUL (ANSA) – O presidente da Itália, Sergio Mattarella, afirmou que a União Europeia “será capaz de superar os desafios” sob o comando de Ursula von der Leyen, reeleita como chefe da Comissão Europeia.

“Estou certo de que, com o apoio dos Estados-membros e sob a sua liderança, a UE será capaz de superar os desafios complexos do presente, que exigem uma Europa coesa e unida mais do que nunca”, disse o mandatário. (ANSA).