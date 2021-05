Com volta de Renan, Palmeiras se reapresenta na Academia de Futebol Zagueiro, que se recupera de um trauma no joelho, participou de algumas atividades

O Palmeiras se reapresentou nesta sexta-feira (28), na Academia de Futebol, após golear por 6 a 0 o Universitário-PER e, agora, inicia os trabalhos visando a estreia do Brasileirão, contra o Flamengo. No treinamento, o treinador Abel Ferreira contou com a volta de Renan, que participou de algumas atividades.

O zagueiro, que se recupera de um trauma no joelho, participou, junto dos companheiros, de um trabalho posicional de transição e quebra de linhas. Os titulares no confronto de ontem permaneceram na parte interna do centro de excelência realizando trabalhos regenerativos.

Na sequência, com a presença de diversos jovens do grupo de apoio, os atletas se enfrentaram, divididos em duas equipes, em campo reduzido. Por fim, alguns atletas fizeram movimentações específicas e outros treinaram jogadas de bola parada.

O atacante Breno Lopes realizou trabalhos de transição física no gramado. Kuscevic, Marcos Rocha e Gabriel Veron, por outro lado, cumpriram cronogramas com profissionais do Núcleo de Saúde e Performance.

O Palmeiras entra em campo novamente no próximo domingo (30), às 16h (horário de Brasília), contra o Flamengo, na estreia do time no Campeonato Brasileiro.

