Com Vojvoda, Fortaleza marcou seis gols em três de quatro partidas Com novo treinador, o Leão voltou a ser ofensivo e emplaca goleadas

Desde a chegada de Pablo Vojvoda, o Fortaleza vive em céu de brigadeiro. Com um ritmo alucinante, a equipe tem aniquilado seus rivais com muita facilidade.

Diante do cenário otimista, o Leão chega para decidir mais uma final de campeonato estadual e com o posto de favorito contra o Ceará, o seu maior adversário.

Devido a melhor campanha na fase de classificação e ao longo do torneio, o Fortaleza entra em campo com a vantagem do empate, mas prever uma igualdade é quase impossível com o estilo apresentado nas últimas partidas.

Com quatro vitórias consecutivas, em três delas o Fortaleza chegou a marca de seis gols ao longo dos 90 minutos.

Confira os placares do Leão com Pablo Vojvoda:



Crato 1 x 6 Fortaleza

Ceará 0 x 2 Fortaleza

Fortaleza 6 x 0 Icasa

Fortaleza 6 x 0 Atlético-CE

