Com vitórias, Palmeiras e Santos garantem liderança de grupos na Copa São Paulo

Em jogos recheados de emoções e até apagões, Palmeiras e Santos venceram mais uma na noite desta segunda-feira e garantiram a liderança dos seus respectivos grupos na Copa São Paulo de Futebol Júnior.

O time alviverde assegurou a primeira colocação do Grupo 27 debaixo de muita chuva e com dois apagões nos refletores do estádio Joaquinzão. A equipe empatou por 1 a 1 com o anfitrião Taubaté, em jogo válido pela última rodada da fase de grupos.

Os dois entraram em campo já classificados para a segunda fase e brigavam pela liderança. Por fim, ambos terminaram com sete pontos, mas o Palmeiras ficou na frente porque tem oito gols a favor no saldo, contra seis do time do interior paulista.

Os adversários da próxima fase vão ser conhecidos nesta terça-feira, com a realização dos duelos do Grupo 28: São Bento x Botafogo-PB e Manthiqueira x Bahia.

Em Novo Horizonte, o Santos garantiu a ponta do Grupo 4 ao derrotar o Novorizontino-SP por 3 a 1 no estádio Jorge Ismael de Biasi. Como os dois clubes já entraram em campo classificados, a terceira rodada apenas definiu quem ficaria com a primeira posição do grupo.

Com o resultado o Santos chegou aos nove pontos, com 100% de aproveitamento e líder isolado do Grupo 4. O Novorizontino, logo atrás, aparece com seis. Na segunda fase o Santos enfrenta o segundo colocado do Grupo 3, enquanto o Novorizontino tem pela frente o líder.

Por enquanto Figueirense, América-PE, José Bonifácio-SP e Mirassol-SP brigam por duas vagas, que serão definidas nesta terça-feira, no estádio Antônio Pereira Braga.

A partir da segunda fase a Copa São Paulo passa a ser eliminatória e decidida em jogo único. Em caso de empate a decisão sai das cobranças de pênaltis. As sedes, datas e horários ainda serão definidas pela Federação Paulista de Futebol (FPF).