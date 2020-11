Com vitórias na Série C, Remo e Paysandu ganham posições e estão no G4 do Grupo A

As duas principais torcidas do Pará tiveram motivos para comemorar neste domingo, quando foram disputados apenas dois jogos pela 14.ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série C – a terceira divisão nacional. No estádio Mangueirão, em Belém, o Remo venceu por 1 a 0 o Treze-PB, enquanto que o Paysandu bateu o Jacuipense-BA pelo mesmo placar, no estádio Barradão, em Salvador.

As vitórias deixaram os dois rivais paraenses dentro do G4 – a zona de classificação – do Grupo A. O Remo ganhou uma posição e aparece na vice-liderança com 26 pontos, superando o Vila Nova-GO, com 24 em terceiro. O líder e já classificado é o Santa Cruz-PE, com 33 pontos.

O Paysandu ocupa a quarta posição com 19 pontos, mesma pontuação do Manaus-AM, porém levando vantagem no número de vitórias: 5 a 4.

Os perdedores seguem ameaçados pelo rebaixamento. O Treze é o oitavo colocado com 16 pontos, um atrás do Jacuipense. Eles aparecem na frente do Botafogo-PB, com 15, e do já rebaixado Imperatriz-MA, lanterna com apenas um ponto.

A rodada começou no sábado com sete jogos e vai acabar nesta segunda-feira. Pelo Grupo B, às 20 horas, o Brusque-SC recebe o Boa-MG, no estádio Augusto Bauer, em Brusque (SC). Os catarinenses aparecem em situação confortável com 27 pontos, enquanto que os mineiros estão ameaçados pelo rebaixamento, com apenas 10, na lanterna.

Confira a 14.ª rodada da Série C do Brasileiro:

Sábado

São José-RS 0 x 1 Ituano-SP

Volta Redonda-RJ 0 x 0 Criciúma-SC

São Bento-SP 1 x 0 Londrina-PR

Botafogo-PB 7 x 0 Imperatriz-MA

Manaus-AM 1 x 1 Ferroviário-CE

Tombense-MG 2 x 0 Ypiranga-RS

Santa Cruz-PE 2 x 0 Vila Nova-GO

Domingo

Remo-PA 1 x 0 Treze-PB

Jacuipense-BA 0 x 1 Paysandu-PA

Segunda-feira

20 horas

Brusque-SC x Boa-MG

