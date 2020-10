Com vitória sobre o Brasil de Pelotas, Avaí segue na caça aos líderes da Série B Bom resultado em casa faz equipe catarinense subir na classificação; revés liga o alerta para o lado dos gaúchos que se aproximam do Z4

Em confronto no meio da tabela, Avaí e Brasil de Pelotas enfrentaram-se na noite desta terça-feira (6), no estádio da Ressacada, em Florianópolis.

Com o resultado de 2 a 1, a equipe comandada por Geninho chegou aos 19 pontos somados, pulando para a 9ª posição. Já o time comandado por Hemerson Maria, graças a tropeço para os catarinenses, caiu para a 14ª posição, com apenas 15 pontos.

O jogo

A bola nem havia rolado e, com 1 minuto no relógio, o Avaí abriu o placar. Após receber na ponta esquerda, Jean Martim mandou a bola para a área fazendo com que o lateral Iury, quase sem ângulo, marcasse um golaço. 1 a 0.

Na sequência, o time local seguia melhor em campo. Com boas chegadas pelas pontas, o camisa 9, Gastón Rodriguez, era o jogador mais acionado para tentar chegar ao segundo tento, porém a defesa do Brasil não dava espaços e, tentando minimizar a pressão do rival, tentava manter mais a posse de bola.

Já na reta final da etapa, o panorama do confronto seguia igual. O Leão, por sua vez, seguia criando as melhores chances, como a de Jean Martim, que assustou o arqueiro Rafael Martins, porém acabou tendo uma baixa com a saída de Rildo, que, ao sentir dores na perna, foi substituído por Getúlio.

Sem mudanças na volta para o segundo tempo, os técnicos seguiam apostando em seus jogadores no esquema tático inicial. Diferente de como foi no primeiro tempo, o Xavante não quis saber de ser pressionado e, de forma insistente, dava trabalho ao goleiro Lucas Frigeri, como na cabeçada de Gabriel Poveda, além do chute de Danilo Gomes de fora da área, mas que não exigiu nenhuma defesa do camisa 1 rival.

Aumentando seu poder de ataque na expectativa de encontrar seu tento de empate, Hemerson Maria optou por colocar Luiz Henrique e Dellatorre em campo. Porém, mesmo com as trocas, foi o Avaí quem quase conseguiu ampliar em duas tentativas com Valdívia, que acabou não levando sorte nos lances.

Mas se o meio-campista não conseguiu marcar, o atacante Romulo tratou de guardar a bola no fundo das redes. Após arriscar um chute, um desvio no meio do caminho em Leandro Camilo acabou tirando as chances de defesa de Rafael Martins. 2 a 0.

Com o confronto encaminhando-se para a reta final, Geninho ainda promoveu mais algumas substituições visando ganhar tempo. Praticamente com o placar na mão, o time catarinense ainda viu os gaúchos, aos 49 minutos, marcar com Luiz Henrique, acertando um lindo chute de fora da área, mas era tarde, finalizando com a vitória do Leão por 2 a 1.

