Com vitória sobre o Botafogo, Atlético-MG dormirá na liderança do Brasileirão Time de Turco Mohamed chegou a 31 pontos no campeonato

O Atlético-MG derrotou o Botafogo por 1×0 neste domingo no estádio Nilton Santos, no Rio de Janeiro, em partida válida pela 17ª rodada do Campeonato Brasileiro. Com a vitória, o Galo dormirá na liderança do Brasileirão, e secará o Palmeiras em sua partida nesta segunda-feira.

Com um belo gol marcado por Zaracho, o Galo superou o Botafogo fora de casa e alcançou os 31 pontos no Brasileirão. Na liderança, o time espera o confronto do atual vice-líder Palmeiras contra o Cuiabá, que ocorrerá nesta segunda-feira às 20h.

Apesar da vitória importante, o Atlético-MG ainda não apresentou o futebol que se espera do elenco campeão nacional. O time chegou a ter um pênalti e um gol anulados na partida, mas não ameaçou muito mais o Botafogo além do gol marcado por Zaracho.

O Atlético-MG voltará a campo na próxima quinta-feira (21), em partida contra o Cuiabá na Arena Pantanal, no Mato Grosso, às 19h. O time tentará manter a boa fase no Brasileirão, com quatro vitórias nos últimos cinco jogos.

