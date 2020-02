Com vitória magra, Atlético de Madrid entra no G-4 do Campeonato Espanhol

Uma apertada vitória por 1 a 0 sobre o Granada, na capital da Espanha, bastou ao Atlético de Madrid para entrar no grupo dos quatro primeiros colocados do Campeonato Espanhol – aqueles que se classificam para a Liga dos Campeões da Europa. Assim, a equipe comandada por Diego Simeone encerrou uma sequência de três rodadas sem vitória na competição nacional.

O triunfo deste sábado levou o Atlético a 39 pontos, mesma marca do Sevilla, que neste domingo vai jogar contra o Celta, fora de casa. Os três primeiros da classificação são Real Madrid, com 49 pontos, Barcelona, com 46, e Getafe, com 42. O Granada, por sua vez, é o décimo colocado, com 30 pontos.

O jogo disputado no Wanda Metropolitano, casa do Atlético, não foi exatamente um grande espetáculo. O time de Simeone saiu à frente logo aos cinco minutos com um gol de Correa, que recebeu um passe de Koke após uma falha embaraçosa de dois defensores do Granada, e depois teve grande dificuldade para se impor. A partida só voltou a ter alguma emoção no segundo tempo, quando cada time criou (e desperdiçou) uma boa oportunidade para marcar.

Em uma temporada decepcionante, o Atlético luta para não retornar aos tempos em que não conseguia se classificar para a Liga dos Campeões. A última vez que o clube ficou fora das quatro primeiras posições do Campeonato Espanhol foi na temporada 2011/2012, em que terminou a competição na quinta colocação.

O Atlético foi beneficiado neste sábado pela desastrosa atuação do Valencia no jogo contra o Getafe. Atuando fora de casa, a equipe valenciana foi derrotada por 3 a 0 pela maior surpresa do Espanhol. Molina (duas vezes) e Mata marcaram os gols do Getafe, que completou quatro vitórias consecutivas no campeonato. O Valencia, por sua vez, continua na sexta posição, com 37 pontos – o time seria o terceiro em caso de vitória.

Rochina e Roger, no primeiro tempo, marcaram os gols da vitória por 2 a 0 do Levante sobre o Leganes. Assim, o time visitante continua na zona de rebaixamento, em 18º, com 18 pontos. Já o Levante é o 11.º, com 29.

O único empate do dia saiu no confronto entre Valladolid, que jogou em casa, e Villarreal. Alcaraz colocou os anfitriões em vantagem no primeiro tempo e Moreno empatou o jogo depois do intervalo. O Villarreal é o sétimo colocado, com 35 pontos, e o Valladolid é o 15.º, com 26.