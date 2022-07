Com vitória em Itaquera, Corinthians quebra jejum de nove jogos sem vencer o Flamengo Equipe paulista venceu por 1 a 0, com gol contra de Rodinei, e foi a 29 pontos no Brasileirão

A vitória do Corinthians por 1 a 0 sobre o Flamengo, neste domingo (10), na Neo Química Arena, pela 16ª rodada do Campeonato Brasileiro, interrompeu uma sequência de nova partidas que o Timão não vencia o Rubro-Negro.

Até o então, o último triunfo corintiano no Clássico das Multidões, havia sido há três anos e nove meses, no dia 26 de setembro de 2018, quando a equipe do Parque São Jorge bateu os flamenguistas por 2 a 1, no jogo de volta da semifinal da Copa do Brasil daquela temporada.

Desde então, haviam sido oito derrotas e um empate no período.

O Corinthians garantiu os três pontos diante do Flamengo com um gol contra do lateral Rodinei, no início do segundo tempo.

O triunfo corintiano interrompeu uma sequência de quatro vitórias consecutivas do Mengão e, de quebra, manteve uma sequência de 18 jogos sem perder do Timão na sua arena.

O último revés do Corinthians em casa foi no dia 2 de fevereiro, quando perdeu por 2 a 1 para o Santos, pelo Campeonato Paulista, resultado que culminou na demissão do ex-treinador Sylvinho.

Sob o comando de Vítor Pereira, o Time do Povo ainda não foi derrotado como mandante.

