Com visual renovado, Nattan confirma volta aos palcos após tratamento nas cordas vocais

Da Redação 19/02/2024 - 22:03

O cantor Nattan está pronto para retornar aos palcos, marcando o início de uma nova era em sua carreira. Após um período afastado para tratar edemas nas cordas vocais, Nattanzinho retoma sua agenda de shows em grande estilo no dia 9 de março com a apresentação da sua label, “Desmanttelo do Nattan”, em Aracaju.

Nos últimos anos, o artista ficou conhecido por seus shows cheios de irreverência, animação e com repertório apurado.

“Estou com muita saudade da energia da galera, de cantar para os meus fãs. Não vejo a hora de subir no palco novamente, curado e renovado com a benção de Deus, e soltar a voz. Segurem seus corações, porque estamos prontos e cheios de força para rodar o Brasil todo”, declarou Nattan.

Com a agenda de shows aberta, Nattan ainda promoverá outras quatro edições do evento neste primeiro semestre, nas cidades de Palmas, Maceió, Brasília e Manaus.

A label criada pelo forrozeiro tem como marca registrada a conexão com o público e a promoção da diversão, amparada em um repertório musical recheado de sucessos. Com o slogan “Esqueça o juízo em casa, que o Desmanttelo só presta grande”, Nattan faz um convite para a galera se jogar de corpo e alma nessa experiência única.

