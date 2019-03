Com virose, Paulo Victor e Júlio César desfalcam treino do Grêmio

Um dia depois de derrotar o Internacional por 1 a 0, na Arena, pelo Campeonato Gaúcho, o Grêmio se reapresentou nesta segunda-feira no CT Presidente Luiz Carvalho. O técnico Renato Gaúcho comandou o primeiro treino visando o duelo diante do Pelotas, que será disputado na quarta, na Boca do Lobo, novamente pelo Estadual.

Os dois principais goleiros do elenco foram desfalques na atividade. Tanto o titular Paulo Victor quanto o reserva Júlio César ficaram de fora do trabalho desta segunda por causa de virose.

Devido à sequência de jogos neste momento da temporada, poucas peças do elenco trabalharam com bola nesta segunda. Do time considerado titular, somente Felipe Vizeu, Marinho e Michel participaram do trabalho técnico em campo reduzido.

Paulo Victor foi desfalque, enquanto Pedro Geromel fez um trabalho na parte interna do CT, Maicon, Cortez e Luan apenas correram em volta do gramado, assim como Diego Tardelli, e Kannemann e Everton viajaram para se apresentar às suas respectivas seleções.

Os jogadores que enfrentaram o Inter, quando o Grêmio foi a campo com um time reserva, fizeram um treino regenerativo. Único titular daquela ocasião, o lateral Leonardo Gomes também ficou na parte interna do CT.

Os laterais Léo Moura e Galhardo, que se recuperaram de problemas físicos, trabalharam normalmente. Como o Grêmio deve atuar novamente com um time alternativo na quarta, Renato deve escalar: Julio César (Brenno); Leonardo (Léo Moura ou Galhardo), Paulo Miranda, Marcelo Oliveira e Juninho Capixaba; Rômulo, Matheus Henrique, Montoya, Jean Pyerre e Pepê; André.