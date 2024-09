Com virose, Cristiano Ronaldo está fora da estreia do Al-Nassr na Champions da Ásia

AFPi AFP - https://istoe.com.br/autor/afp/ 15/09/2024 - 12:26 Para compartilhar:

O astro português Cristiano Ronaldo, que está com uma virose, vai desfalcar o Al-Nassr na estreia da equipe na Liga dos Campeões da Ásia, nesta semana, contra o Al-Shorta do Iraque, anunciou o clube saudita neste domingo (15).

“O capitão do Al-Nassr, Cristiano Ronaldo, não se sentiu bem hoje e foi diagnosticado com uma infecção viral, por isso não viajará com a equipe ao Iraque. Desejamos a ele uma pronta recuperação”, escreveu o clube na rede social X.

O atacante de 39 anos pode retornar na liga saudita, contra o Al-Ettifaq, na sexta-feira.

Cristiano Ronaldo quer acrescentar a Liga dos Campeões da Ásia à sua interminável galeria de títulos. Sua primeira tentativa terminou com uma derrota nos pênaltis nas quartas de final diante do Al-Aïn (Emirados Árabes Unidos), que posteriormente foi campeão.

Rebatizada como Liga dos Campeões Elite, a Champions asiática começa nesta segunda-feira com um novo formato, que separa os 24 clubes participantes em dois grupos de 12, chamados Leste e Oeste.

amk/pst/dh/fox/pm/cb

Manchester United