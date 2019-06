Com virada no placar, Suécia elimina a Alemanha e vai às semifinais

A Suécia derrotou a Alemanha na tarde de hoje (29), em Rennes, na França, e avançou às semifinais da Copa do Mundo feminina de futebol. A vitória veio de virada por 2 a 1. As suecas foram pressionadas pelas bicampeãs mundiais logo no início e sofreram o primeiro gol do jogo. Aos poucos, a seleção sueca foi se ajustando em campo e achando os espaços que abriram o caminho para a vitória.

A Suécia dá o troco nas rivais após serem derrotadas por elas na final da Copa de 2003 e nos Jogos Olímpicos do Rio de Janeiro, em 2016. Agora, elas enfrentam a Holanda, na briga por uma vaga na final.

O jogo

A Alemanha quis fazer prevalecer seu favoritismo desde o início do jogo. As alemãs tinham mais posse de bola e empurravam as adversárias para o campo de defesa. Aos 15 minutos, a Suécia errou na saída de bola e as alemãs aproveitaram. Após bola roubada, Dabritz tocou para Magull. A camisa 20 alemã dominou e concluiu de voleio, abrindo o placar com um belo gol. Mesmo após o gol, a Alemanha continuava dominando a partida, com mais posse de bola e ditando o ritmo do jogo.

A Suécia não conseguia ficar com a bola e, muito menos, sair jogando do campo de defesa. Mas, literalmente, achou seu gol aos 21 minutos. A zagueira Sembrant deu um chutão na defesa, o que acabou virando um lançamento perfeito. A bola atravessou a linha de defesa alemã e achou a atacante Jakobsson livre. Ela ganhou da marcação na velocidade e tocou para o gol na saída da goleira Schult. Era o improvável empate.

O gol deixou a Suécia mais confiante. Aos 36 minutos, chegou com perigo mais uma vez. Rolfo deu um bom passe para Blackstenius, furando a defesa. A centroavante sueca bateu forte para o gol e a goleira alemã espalmou para fora.

Apesar de tentar manter sua superioridade durante a partida, a Alemanha perdeu terreno para a adversária no final do primeiro tempo. A Suécia começou a achar os espaços no toque de bola e não mais apenas com ligação direta.

O segundo tempo começou perfeito para a Suécia. Aos 2 minutos, após cruzamento, Rolfo cabeceou firme e a goleira Schult fez uma linda defesa. Mas a bola sobrou nos pés de Blackstenius para, livre, na pequena área, estufar a rede e virar o jogo.

Depois de sofrer o segundo gol, a Alemanha perdeu o domínio das ações. Tentava furar a defesa adversária, mas começava a ficar nervosa e perdeu a eficiência de outrora no passe. A Suécia passou a aproveitar os espaços da adversária para encaixar contra-ataques perigosos, sempre com Blackstenius.

As alemãs retomaram as ações na metade do segundo tempo e tiveram chances claras de gol. Aos 42 minutos, após cruzamento na área, a goleira sueca saiu mal e deixou Oberdof livre, mas a cabeçada da alemã saiu pela linha de fundo. Com a vitória próxima, as suecas souberam segurar a partida e garantir a classificação.

Ficha Técnica

ALEMANHA 1 X 2 SUÉCIA

Competição: Mundial Feminino (quartas de final)

Local: Rennes, França.

Juíza: Stephanie Frappart (França).

Alemanha: Schult, Doorsoun, Hegering, Simon (Maier), Gwinn; Dabritz, Magull, Dalmann (Marozsan); Huth, Popp e Schuller (Oberdorf). Técnica: Martina Voss-Tecklenburg.

Suécia: Lindahl, Sembrant, Fischer (Ilestedt), Glas, Eriksson; Seger, Asllani, Rubensson (Bjorn); Rolfo (Hurtig), Jakobsson e Blackstenius. Técnico: Peter Gerhardsson.

Gols: No primeiro tempo: Magull (15) e Jakobsson (21) No segundo tempo: Blackstenius (2).