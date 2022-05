Com virada história, Real Madrid garante vaga na final da Liga dos Campeões

Com o objetivo de se juntar ao Liverpool, Real Madrid e Manchester City se enfrentaram, nesta quarta-feira (4), por uma vaga na final da Liga dos Campeões deste ano, que será realizada em Paris, na França.





A classificação para a 17ª sétima final de sua história veio somente nos último minutos com dois gols do brasileiro Rodrigo. O brasileiro virou para 2 a 1 e forçou a prorrogação, que teve pênalti para os merengues logo no início e aumentou a vantagem do time de Carlo Ancelotti para 3 a 1. Visivelmente abalado emocionalmente, o City não conseguiu se reerguer e foi eliminado.

Agora, o Real Madrid se junta ao Liverpool e vai disputar a finalíssima no próximo dia 28 de maio.

Começo intenso

Seja nas disputas de bolas, como na troca de passes, a partida iniciou em alta velocidade, sem espaços sequer para mais de dois toques na bola.

Logo nos primeiros minutos Carvajal fez belo cruzamento pela direita e Benzema cabeceou por cima do gol de Ederson, chance que costuma ser aproveitada pelo atacante francês. Somente aos 13 minutos, Kavin de Bruyne chutou de esquerda para defesa, sem sustos, de Courtois. O goleiro belga voltou a trabalhar com boa defesa em chute de Bernardo Silva.

O Real Madrid voltou a assustar com falta batida por Toni Kroos, que passou próxima do travessão. A equipe de Carlo Ancelotti não conseguiu pressionar o City e as melhores chances do primeiro tempo foram do time comandado por Pep Guardiola.

Mais agressivo

Com outra postura, o Real Madrid voltou tentando ser mais agudo nas jogadas e evitando a troca de passes do Manchester.

Mesmo com a entrada do brasileiro Rodrigo, o Real Madrid não conseguiu mudar o cenário da partida e ainda viu a situação ficar ainda mais complicada após contra-ataque do City que terminou com gol de Mahrez.

Dessa forma, o placar obrigou o time espanhol a fazer pelo menos dois gols para poder levar a partida para a prorrogação. Com a entrada de Jack Grealish, o time de Manchester empilhou mais duas grandes chances de aumentar o placar.

Contudo, aos 45 do segundo tempo, Benzema recebeu cruzamento e tocou para o meio da área, Rodrigo empatou a partida. Logo na sequência, o brasileiro recebeu novo cruzamento, desta vez pela direita e virou o jogo.

Prorrogação

Com o emocional elevado pela virada nos últimos minutos, o Real Madrid começou mais intenso e Benzema sofreu e converteu um pênalti no terceiro gol do Madrid. Com isso, o City não teve outra alternativa a não ser partir para tentar diminuir a diferença e levar o jogo ao menos para as penalidades.

Sem sucesso, o time de Guardiola foi dominado pelo Real Madrid e não conseguiu reagir. O resultado garantiu o time espanhol em sua 17ª final de Liga dos Campeões e em busca do 14º título.