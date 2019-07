Com Victor lesionado, Cleiton deve ter 1ª sequência no gol atleticano

O ano de 2019 vem sendo importante para Cleiton. Formado nas divisões de base do Atlético Mineiro, o goleiro, de 21 anos, já atuou dez vezes nesta temporada e está prestes a disputar dois jogos seguidos, pois Victor não deverá ter condições de encarar o Botafogo, no Engenhão, quarta-feira, no confronto de ida das oitavas de final da Copa Sul-Americana.

“Ainda não sei se vou jogar, mas, se precisar, estou aqui. Estou muito feliz por ter feito, agora, o meu segundo jogo pelo Brasileiro. Agora, mais um jogo pela Sul-Americana. Tenho certeza que será um grande jogo e a gente sabe que precisa muito dessa classificação”, disse o goleiro.

Cleiton está entre os profissionais do Atlético-MG desde 2017, sendo sempre reserva do titular absoluto Victor. Só que o ídolo do clube está com uma tendinite no joelho esquerdo, problema que o impediu de ser aproveitado no domingo, quando o time empatou por 2 a 2 com o Fortaleza, no Independência, pelo Campeonato Brasileiro.

“Nada melhor que uma sequência de jogos para ter confiança de jogar. Todo mundo está me abraçando, somos um grupo e estamos todos juntos para vencer”, completou Cleiton.

Nesta segunda-feira, no início da preparação do elenco para o duelo com o Botafogo, os titulares na partida de domingo fizeram apenas trabalhos regenerativos, enquanto os demais jogadores realizaram treinos táticos e técnicos. A preparação para o confronto pela Sul-Americana se encerrará com um treino às 15h30 desta terça-feira na Cidade do Galo.