Com ventos de 200 km/h, furacão Idalia chega à Flórida

Ansai Ansa https://istoe.com.br/autor/ansa/ 30/08/2023 - 11:42 Compartilhe

NOVA YORK, 30 AGO (ANSA) – Com ventos de 200 km/h, o furacão Idalia atingiu nesta quarta-feira (30) o estado norte-americano da Flórida e acendeu o sinal de alerta das autoridades locais.

Apesar de ter caído da categoria quatro para três ao chegar na região, o fenômeno continua com uma intensidade altíssima.

O governador da Flórida, Ron DeSantis, classificou o furacão como “muito poderoso” e pediu para que a população local “não brinque com esses ventos”.

“Esse nível de tempestade é uma ameaça à vida, não saia do meio dela. Onde quer que você esteja, agache-se e não tome nada como garantido, pois haverá coisas voando por todo lado”, alertou o político, que é pré-candidato republicano à Casa Branca.

Os efeitos do Idalia, que se formou no Golfo do México e chegou nos Estados Unidos pela área de Keaton Beach, vêm sendo sentidos pela população, já que mais de 100 mil pessoas estão sem eletricidade na Flórida.

Os níveis da água chamam atenção, pois diversas áreas costeiras sofreram inundações antes mesmo do fenômeno ter tocado o solo do estado.

A chegada do Idalia provocou um caos nos aeroportos dos EUA, já que mais de 400 voos precisaram ser cancelados em função do furacão.

Nos últimos 12 meses, o Idalia foi o terceiro furacão a passar pela Flórida, que já havia sido atingida pelo Ian em setembro de 2022 e pelo Nicole em outubro passado. (ANSA).

Siga a IstoÉ no Google News e receba alertas sobre as principais notícias