Com Vasco tendo mais chances do acesso no Brasileiro, Fernando Diniz é exaltado nas redes sociais

O Vasco ainda tem chances de conquistar o acesso para a Série A do Campeonato Brasileiro 2021. Após vencer o Coritiba por 2 a 1, em São Januário, neste sábado, o Gigante da Colina viu seus torcedores invadirem o Twitter, neste domingo, com esperança e elogios ao técnico Fernando Diniz. Entenda quais as possibilidades do Vasco subir para a Série A do Brasileiro.

Fernando Diniz comemora vitória do Vasco no Brasileiro (Rafael Ribeiro / Vasco)

Posso afirmar sem medo de errar, o Fernando Diniz é o melhor treinador que o VASCO teve nos últimos 10 anos. — Vascaíno Apaixonado (@VascanoApaixon2) October 17, 2021

A vitória do Vasco, em casa, contou com o apoio da torcida. Mesmo com as medidas sanitárias para a Covid-19, mais de seis mil pessoas empurraram o clube carioca em São Januário. Contudo, o grande destaque dos vascaínos foi via Twitter. Os internautas colocaram o nome do treinador Fernando Diniz entre os mais citados na plataforma desde a manhã desde domingo.

A efusiva comemoração dos torcedores contou com elogios ao treinador, que já teria emplacado alguma melhora na atuação do elenco em campo, segundo eles, e um novo ânimo na arquibancada na luta pelo acesso. Torcedores do São Paulo, ex-clube de Diniz, também valorizaram o comandante.

Com o resultado positivo, o Vasco necessita ainda de uma série de acontecimentos para garantir a ida à Série A. Saiba a contagem aqui. O Vasco soma, em 30 jogos, o total de 46 pontos. Confira abaixo como foi a repercussão.

O meu bom dia especial hoje vai para o professor Fernando Diniz Silva. A missão continua difícil, mas ele a tornou possível. pic.twitter.com/jnDPXOp2cb



— Joao Almirante (@JoaoAlmirante2) October 17, 2021

[Off] Fico feliz com o bom início de trabalho do Diniz no Vasco. Torço por ele, tem potencial pra se tornar um grande técnico. E assumiu um clube gigante, pode ser um marco na sua carreira. — Vitor (@Vitor1930) October 17, 2021

Efeito Diniz, o romântico https://t.co/hEs186RbLt — zenzen (eu te amo adele (@zentner1108) October 17, 2021

todo mundo criticando o Diniz, cara mudou completamente o time do Vasco — Fábio (@fabiocrvg6) October 17, 2021

Diniz tem muita personalidade. Todos que é um treinador que precisa melhorar certos aspectos do jogo, e apenas por isso não tem títulos. Porque ideias de jogo tem de sobra. Pra quem gosta de bom futebol, assistir jogos de times do Diniz é entretenimento puro. Torço por ele! — Ariel Andrade (@Andrade10Ariel) October 17, 2021

