Com vários reservas, Real Madrid goleia o rebaixado Granada no Espanhol

Três dias depois de se classificar à final da Liga dos Campeões contra o Bayern de Munique, o Real Madrid, com o título do Campeonato Espanhol garantido, goleou por 4 a 0 o Granada, matematicamente rebaixado neste sábado (11).

Com vários reservas em campo, time ‘merengue’, que no fim de semana passado garantiu o título de LaLiga, não deu chances para o Granada, vice-lanterna da competição.

Sem o trio ofensivo formado por Vinícius Júnior, Jude Bellingham e Rodrygo, os gols do Real Madrid saíram dos pés de Brahim Díaz (49′ e 59′), Fran García (38′) e Arda Guler (45’+2).

O Granada teve o rebaixamento confirmado antes do início da partida, com a vitória do Mallorca sobre o Las Palmas por 1 a 0.

Com os três pontos, o Mallorca, atual vice-campeão da Copa do Rei, praticamente garante a permanência na elite.

– Athletic se afasta Champions –

No último jogo do dia, o Athletic Bilbao (5º) ficou mais distante do sonho de conseguir uma vaga na Liga dos Campeões ao empatar em casa com o Osasuna (13º) em 2 a 2.

Com o resultado, o Athletic fica a cinco pontos da quarta colocação, a última que classifica à Champions, ocupada pelo Atlético de Madrid, que no domingo recebe o Celta de Vigo.

Depois de sair perdendo por 2 a 0, após o Osasuna marcar com Raúl García (40′) e Rubén García (47′), o time de Bilbao buscou o empate no segundo tempo com Iñaki Williams (58′) e Asier Villalibre (90’+6).

Também neste sábado, o Villarreal (8º) venceu o Sevilla de virada por 3 a 2 num duelo entre duas equipes que viveram uma temporada de decepções.

— Jogos da 35ª rodada do Campeonato Espanhol (horários de Brasília) e classificação:

– Sexta-feira:

Alavés – Girona 2 – 2

– Sábado:

Mallorca – Las Palmas 1 – 0

Villarreal – Sevilla 3 – 2

Granada – Real Madrid 0 – 4

Athletic Bilbao – Osasuna 2 – 2

– Domingo:

(09h00) Cádiz – Getafe

(11h15) Atlético de Madrid – Celta Vigo

(13h30) Valencia – Rayo Vallecano

(16h00) Betis – Almería

– Segunda-feira:

(16h00) Barcelona – Real Sociedad

Classificação: Pts J V E D Gp Gc SG

1. Real Madrid 90 35 28 6 1 78 22 56

2. Girona 75 35 23 6 6 75 44 31

3. Barcelona 73 34 22 7 5 70 43 27

4. Atlético de Madrid 67 34 21 4 9 63 39 24

5. Athletic Bilbao 62 35 17 11 7 57 35 22

6. Real Sociedad 54 34 14 12 8 48 35 13

7. Betis 52 34 13 13 8 43 39 4

8. Villarreal 48 35 13 9 13 59 60 -1

9. Valencia 47 34 13 8 13 37 39 -2

10. Getafe 43 34 10 13 11 41 47 -6

11. Alavés 42 35 11 9 15 34 40 -6

12. Sevilla 41 35 10 11 14 47 49 -2

13. Osasuna 40 35 11 7 17 39 53 -14

14. Las Palmas 37 35 10 7 18 30 44 -14

15. Mallorca 35 35 7 14 14 28 40 -12

16. Celta Vigo 34 34 8 10 16 40 52 -12

17. Rayo Vallecano 34 34 7 13 14 27 43 -16

18. Cádiz 26 34 4 14 16 23 49 -26

19. Granada 21 35 4 9 22 36 68 -32

20. Almería 17 34 2 11 21 33 67 -34

